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مهاجم ليفربول: يجب التخلص من صلاح للتعاقد مع مبابي

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صلاح ومبابي في لقاء سابق

مهاجم ليفربول: يجب التخلص من صلاح للتعاقد مع مبابي

العربية. نت

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شدد جون ألدريدج، المهاجم السابق لليفربول، على أهمية التخلص من النجم المصري محمد صلاح من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وقال صاحب الـ "62 عاما" في تصريحات لـ "إندبندنت" بنسختها الإيرلندية، يوم الأربعاء: لا توجد فرصة لليفربول للتوقيع مع لاعب بوزن مبابي، إذ لم يغادر أحد الأسماء الكبيرة في الفريق، ويجب أن يكون صلاح.

ومضى النجم السابق للمنتخب الإيرلندي: أود أن أرى ليفربول يلاحق لاعبين مثل مبابي أو إيرلينغ هالاند، لكن ملاك النادي لم ينظروا إلى هذا النوع من الصفقات منذ توليهم إدارة النادي، ولا أتوقع أن يتغير ذلك.

جون ألدريدج
جون ألدريدج

وأضاف: هذا ليس انتقادا، لأن ليفربول حقق نجاحات عديدة مع هؤلاء الملاك وبإشراف المدرب يورغن كلوب، وليفربول أنفق الكثير من الأموال على فيرجيل فان ديك وأليسون بيكر، وتم ذلك عبر الاستفادة من أموال بيع فيليب كوتينيو، لكن التعاقد مع لاعب مثل مبابي سيكون ضربة قوية للنادي.

وعلى الرغم من أن تشاؤم ألدريدج في أن صفقة مبابي ستحتاج إلى أموال كبيرة، إلا أنه يصر على أهمية تعاقد ليفربول مع لاعب آخر قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وأردف: أشعر بأنهم بحاجة إلى لاعب واحد على الأقل، كما أن عودة فان ديك ستحدث إضافة كبيرة للفريق في مختلف المراكز، لكن أرى أن هناك مشكلة في خط الوسط وليفربول بحاجة إلى لاعب ليحل مكان فينالدوم الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، ولا أعرف إذا ما كان النادي سيقوم بهذه التحركات في الأسبوع الأخير من الانتقالات، لكنني لا أريد أن تدمر الإصابات موسما آخر لليفربول.

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