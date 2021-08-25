موناكو يعير بيليغري إلى ميلان

أعلن نادي موناكو الفرنسي الأربعاء إعارة المهاجم الإيطالي الشاب بييترو بيليغري (20 عاماً) إلى نادي ميلان بعد فشله في إثبات نفسه ضمن الدوري المحلي.

وبحسب مصادر متنوعة قريبة من الملف، تراوحت قيمة ضم اللاعب الشاب الذي خاض مباراة دولية واحدة بين مليون ومليوني يورو، بحسب الأهداف المحققة من قبل اللاعب خلال الموسم.

مادة اعلانية

وتبلغ قيمة خيار الانتقال بشكل كامل 6 ملايين يورو، يضاف اليها مليون يورو مكافآت بالاضافة إلى 15% كمبلغ إضافي بحال إعادة البيع.

وكان بيليغري انتقل إلى نادي الإمارة مقابل 20 مليون يورو من جنوى حيث نشأ. لكنه لم يفرض نفسه مع موناكو حيث تعرض لعدة إصابات ولم يخض سوى 23 مباراة سجل فيها هدفين.