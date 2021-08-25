الأرجنتين تسمح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم

سمحت السلطات الأرجنتينية لمشجعي كرة القدم بالعودة إلى الملاعب للمرة الأولى منذ أكثر من عام وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي ووزير الرياضة ماتياس لامين الثلاثاء إنه سيتم السماح بحضور الجمهور بنسبة 30% من سعة الملعب عندما تلتقي الأرجنتين مع بوليفيا في تصفيات كأس العالم في إل مونومنتال في بوينس آيرس يوم 9 سبتمبر.

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وبحلول نهاية سبتمبر ، سيُسمح للجمهور بدخول الملاعب لحضور مباريات كرة القدم الأخرى.

ولن يُسمح بدخول الملاعب إلا للمشجعين الذين تم تطعيمهم بالفعل ضد فيروس كورونا أو من لديهم نتيجة اختبار سلبي.