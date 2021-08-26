أرسنال يتعافى بسداسية في مرمى وست بروميتش

حجز أرسنال بطاقة العبور للدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرةالقدم، وذلك بعد اكتساحه لمضيفه ويست بروميتش ألبيون 6 - صفر يوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة، والتي شهدت فوزا عريضا لساوثهامبتون على مضيفه نيوبورت كاونتي 8 - صفر، وفوز بيرنلي على نيوكاسل 4 - 3 بضربات الترجيح عقب إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

مادة اعلانية

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز الأول له في الموسم الجاري، بعدما خسر في أول مرحلتين من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة صفر - 2 أمام كل من برينتفورد وتشيلسي على الترتيب.

وفرض الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 17 و45 و62، فيما سجل نيكولاس بيبي هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف كل من بوكايو ساكا واليكساندر لاكازيت هدفين في الدقيقتين 50 و69. وفي المباراة الثانية، أنهى ساوثهامبتون الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف عن طريق كل من أرماندو بورخا في الدقيقة التاسعة وناثان تيلا في الدقيقة 25 وكايل ووكر بيترز في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 48 أضاف محمد اليونسي الهدف الرابع قبل أن يعود ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 55، ثم سجل بورخا الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 69 سجل ناثان ريدموند الهدف السابع، قبل أن يسجل اليونسي مجددا الهدف الثالث له والثامن لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وفي المباراة التي جمعت بين نيوكاسل وبيرنلي، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبيرنلي في النهاية.