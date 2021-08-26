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الإصابة تحرم ألمانيا من جهود هوميلز في تصفيات المونديال

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مشاركة هوميلز في بطولة أوروبا الأخيرة

الإصابة تحرم ألمانيا من جهود هوميلز في تصفيات المونديال

برلين - د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية يوم الخميس أن هانسي فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني سيفتقد جهود ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند خلال الجولة المقبلة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويعاني هوميلز "32 عاما" من إصابة في الركبة وسيواصل عملية تأهيله تحت إشراف الجهاز الطبي لبوروسيا دورتموند.

وأشارت مجلة "كيكر" إلى أن هوميلز قد يعود للمنتخب الألماني خلال الجولة التالية من المباريات الدولية في أكتوبر المقبل.

وأكد فليك أن أعمار اللاعبين لا تدخل في حساباته لدى اختياره القائمة التي سيعتمد عليها.

وكان هوميلز وتوماس مولر لاعب بايرن ميونخ، عادا مؤخرا إلى المنتخب الألماني بعد غياب طويل حيث قرر المدرب السابق يواخيم لوف الاعتماد عليهما في يورو 2020.

ومن المتوقع أن يعود أيضا ماركو ريوس لاعب دورتموند لقائمة المنتخب الألماني بعد غيابه عن كأس الأمم الأوروبية بسبب تراجع لياقته البدنية.

ويلتقي المنتخب الألماني مع مضيفه ليختنشتاين في الثاني من سبتمبر وبعدها بثلاثة أيام يستضيف أرمينيا وبعد ثلاثة أيام أخرى يخرج لملاقاة ايسلندا في تصفيات كأس العالم.

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