إنتر يسعى لمواصلة انطلاقته.. ويوفنتوس تحت ضغط رونالدو

يتطلع إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على حساب فيرونا يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في حين ستكون الأنظار مسلطة على مباراة يوفنتوس وضيفه إمبولي لا سيما في ما يتعلق بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عدمها في ظل شائعات تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى ناد جديد قبل 5 أيام على إقفال سوق الانتقالات الصيفية.

ويطمح "نيرازوري" إلى تأكيد هدفه الأساسي وهو الدفاع عن لقبه، لا سيما بعد الصدمة التي تلقاها عشاق النادي برحيل الثنائي النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى تشيلسي والمغربي أشرف حكيمي الى باريس سان جيرمان.

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تألق الثنائي الوافد حديثاً، البوسني إيدن دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو في المباراة الاولى أمام جنوى التي اكتسحها إنتر 4-صفر في ظهور أول واعد لبطل إيطاليا.

كذلك، شهدت المباراة مشاركة أولى للهولندي دنزل دمفريس الذي نزل إلى ارضية الملعب في اواخر المباراة وسط تصفيق 27 ألف مشجّع في سان سيرو، وسيأمل عشاق الفريق بأن يملأ إبن الـ 25 عاماً الفجوة التي تركها رحيل حكيمي أحد أبرز وجوه انتر خلال فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الاولى منذ العام 2010.

وكان دمفريس تألق في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا الاخيرة بتسجيله هدفين ولفت الانظار بمجهوداته الدفاعية والهجومية.

وعن بدايته مع الفريق قال دمفريس "كانت لحظة هائلة بالنسبة الي. كانت عائلتي متواجدة في المدرجات ايضاً، وكانوا سعداء وفخورين بتلك اللحظة، وبالنسبة الي إنها لحظة إستثنائية جداً أن أدخل الى الملعب للمرة الاولى كلاعب في صفوف إنتر ميلان".

وتابع "خاض حكيمي موسماً مذهلاً العام الماضي، لكن لا اشعر بالضغط، يتعين علي أن أقدم أدائي المعهود وان أبذل قصارى جهدي من اجل انتر".

عزّز انتر صفوفه بلاعبين عدّة منذ رحيل لوكاكو وحكيمي، وكانت آخر تدعيماته المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا القادم من لاتسيو. وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز خط الهجوم الذي يضمّ ايضاً مواطنه لاوتارو مارتينيس.

سيواجه إنتر امتحاناً اصعب من مواجهة جنوى، إلا انّ المدرب الجديد سيموني إينزاغي الذي حلّ خلفاً لأنتونيو كونتي الذي غادر في شهر مايو الماضي عقب قرار النادي المملوك من عائلة سانينغ الصينية الحدّ من ميزانيته، يضع كل ما حصل في الصيف خلف ظهره.

حقّق تشالهانوغلو البالغ 27 عاماً بداية رائعة مع إنتر الاسبوع الماضي وسيكون مطالباً مرة أخرى أن يظهر لمسته السحرية في خط الوسط الى جانب نيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش.

استُقدم اللاعب التركي الى صفوف انتر ليعوّض غياب الدنماركي كريستيان اريكسن، حيث تحوم الشكوك حول عودة الأخير بعد تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020. وبدا تشالهانوغلو مرتاحاً جداً قميص إنتر بعد انضمامه الى الفريق من الجار اللدود ميلان.

يستضيف يوفنتوس بقيادة المدرب الجديد - القديم ماسيميليانو أليغري نظيره إمبولي السبت في ظل تزايد الاحاديث حول رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأ يوفنتوس اللقاء الاول من الموسم، الذي خرج منه بتعادل اشبه بخسارة امام أودينيزي 2-2، بجلوس رونالدو على مقاعد البدلاء، وسط الحديث عن رغبته بالرحيل عن النادي الذي وصل إليه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني قبل نهاية الشهر الحالي.

وسبق لرونالدو الذي توج الموسم الماضي هدافاً للدوري بـ29 هدفاً، أن غاب عن المباراة الاستعدادية الأخيرة ليوفنتوس ضد فريق الشباب، معززاً بذلك ما يشاع عن رغبته بالرحيل.

وبعدما تحدثت تقارير في الآونة الأخيرة عن رغبة المدرب الجديد-القديم لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإعادة رونالدو الى النادي الملكي، خرج الرجلان ببيان نفيا فيه ما يشاع لكن ابن الـ36 لاعباً لم يؤكد أنه باقٍ في يوفنتوس، وذلك تزامناً مع تقارير عن رغبته بالانضمام الى مانشستر سيتي الإنجليزي أو الالتحاق بغريمه السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولا تزال التكهنات تحوم حول مستقبل افضل لاعب في العالم خمس مرات وسط تقارير تشير الى انضمام مانشستر سيتي الإنجليزي الى قائمة المهتمين بالتعاقد معه.

وفي المباريات الاخرى، يتطلع ميلان الى تحقيق فوزه الثاني عندما يستضيف كالياري في سان سيرو الاحد، بينما يتطلع البرتغالي جوزيه مورينيو الى مواصلة بدايته الجيدة مع روما عندما يواجه ساليرنيتانا.