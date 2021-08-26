بايرن يبحث عن الفوز الثاني ودورتموند لاستعادة التوزان

منتشيًا من دكه شباك خصمه بدزينة كاملة في منافسات الكأس المحلية، يأمل بايرن ميونخ حامل اللقب تحقيق فوزه الثاني تواليًا عندما يواجه هرتا برلين في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني التي تفتتح الجمعة بلقاء بوروسيا دورتموند الساعي للعودة إلى الانتصارات ضد ضيفه هوفنهايم.

استهل دورتموند الموسم الحالي بخماسية (5-2) ضد أينتراخت فرانكفورت قبل أن يسقط الأسبوع الماضي 2-1 ضد فرايبورغ، بعد أيام من خسارته الكأس السوبر المحلية ضد غريمه بايرن.

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بعد أن سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند هدفين في المباراة الأولى هذا الموسم، غاب عن التهديف في الأخريين، لذا يطمح العودة لممارسة هوايته المفضلة إذا ما أراد أقله معادلة سجله في البوندسليغا الموسم الماضي (27 هدفًا). إلا أن المهمة لن تكون سهلة على ملعبه سيغنال إيدونا بارك أمام فريق لم يخسر في مبارتيه الأولين حاصدًا أربع نقاط من فوز افتتاحي برباعية نظيفة على أوغسبورغ وتعادل 2-2 مع أونيون برلين.

ورغم أنه لم يسجل في أول مباراتين، إلا أن النجم الكرواتي لهوفنهايم أندري كراماريتش صنع أربعة من أهداف فريقه الستة حتى الآن ويتصدر قائمة ترتيب أفضل ممرين في البطولة. كما أن الأرقام تظهر أنه يحب مواجهة دورتموند، إذ سجل سبعة أهداف في ثماني مباريات ضده. ويتسلح هوفنهايم بسجله الجيد نسبيًا ضد الفريق الأسود والأصفر أخيرًا، إذ لم يخسر أمامه سوى مرة في آخر سبع مواجهات في الدوري مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات. كما أن هوفنهايم في فورمة جيدة منذ أواخر الموسم الماضي، إذ لم يخسر أي من مبارياته العشر الاخيرة في جميع المسابقات منذ هزيمته 2-1 أمام أوغسبورغ في أوائل أبريل الفائت. ومن المتوقع أن يفتقد فريق المدرب ماركو روز لخدمات الظهير الأيسر نيكو شولز الذي خرج مصابًا في المباراة الاخيرة ويشارك البرتغالي رافايل غيريرو الذي حل مكانه، أساسيًا.

بعد بداية صعبة في الدوري لحامل اللقب في المواسم التسعة الاخيرة استهلها بتعادل 1-1 أمام بوروسيا مونشنغدلادباخ قبل فوز مثير 3-2 بقيادة سيرج غنابري ضد كولن الاسبوع الماضي، فجّر بايرن ميونيخ "غضبه" الاربعاء بوجه بريمر من الدرجة الرابعة في الدور الاول من الكأس المحلية.

اكتسح الفريق البافاري مضيفه بدزينة كاملة 12-صفر، بمساهمة بسوبر هاتريك من الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ، ليبلغ الدور الثاني الذي خرج منه بشكل مفاجئ الموسم الماضي أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وإذا خلت المواجهة من مفاجآت على ملعب "أليانز أرينا"، من غير المتوقع أن يجد بايرن ميونيخ صعوبة في تخطي عقبة متذيل الترتيب هرتا برلين، الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في أول مباراتين في الدوري.

ويسعى بايرن للتسجيل للمباراة الـ76 تواليًا في جميع المسابقات وتعزيز هذه السلسلة القياسية بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى.

فمع هدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الافتتاحي ضد كولن الاسبوع الماضي، سجل بايرن أقله هدفًا للمباراة الـ74 تواليًا منذ تعادل سلبي مع لايبزيغ بقيادة مدربه الحالي يوليان ناغسلمان في 9 فبراير 2020، محطمًا الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع ريال مدريد، قبل أن يكمل هذه السلسلة الثلاثاء.

ويسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة هيمنته على الكرة الالمانية بعد استلام ناغلسمان مهام الإشراف بدلا من هانزي فليك المنتقل للإشراف على المنتخب الوطني من خلال إحرازه اللقب المحلي للموسم العاشر تواليًا.

فاز بلقب الكأس السوبر الألمانية على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 3-1 الاسبوع الماضي مهديًا مدربه الجديد أول ألقابه على الإطلاق.

وتبرز في ختام المرحلة الاحد مواجهة فولسبورغ المتصدر الذي حصد وحيدًا العلامة الكاملة من أول مباراتين، مع لايبزيغ القادم من انتصار برباعية على شتوتغارت بعد خسارة مخيبة ضد ماينتس في المباراة الافتتاحية.

وحسم جيسي مارش "الموقعة الأميركية" مع نظيره بيليغرينو ماتاراتسو وحقق فوزه الأول كمدرّب لفريق لايبزيغ، حينما أسقط شتوتغارت في أول مباراة تجمع مدربَين أميركيَين في تاريخ الـ"بوندسليغا".

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمسويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورغ، انتقل مارش هذا الموسم للإشراف على وصيف بطل الموسم الماضي خلفًا لناغلسمان. وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي باير ليفركوزن مع مضيفه أوغسبورغ وشتوتغارت مع فرايبورغ.