ديشان يستبعد جيرو ويستدعي لاعبين جدداً

استبعد المدرب ديدييه ديشان مهاجم ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو عن تشكيلة المنتخب الفرنسي للنافذة الدولية المرتقبة في سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما استدعى للمرة الأولى تيو هيرنانديز.

وعن تشكيلته، قال ديشان الفائز بكأس العالم 2018 كمدرب و1998 كلاعب "إنه ببساطة خيار رياضي في هذه اللحظة، بالاستناد إلى تشكيلة من 23 لاعباً والمنافسة فيها".

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كذلك، عاد مهاجم مانشستر يونياتد الانجليزي أنتوني مارسيال الى التشكيلة، الامر الذي قد يفسّر سبب غياب جيرو، المنتقل حديثاً الى ميلان والذي يغيب عن منتخب الديوك قبل 15 شهراً من كأس العالم في قطر.

وعن استبعاد جيرو، أشار ديشان الى أنّه "خياري هو على الشكل هذا في الوقت الحالي. على أوليفييه أن يستمر في التأدية بشكل جيد، يبقى خياراً للمنتخب في أي وقت". وأضاف "بانتقاله الى ميلان تغيّر الامر كثيراً، إذ إنّه سينال وقتاً طويلاً على أرض الملعب".

من جهة أخرى، استدعى ديشان مدافع ميلان هيرنانديز للمرة الاولى الى المنتخب الفرنسي، وهو شقيق لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميوينخ الالماني، بالإضافة الى لاعبَي الوسط أوريليان تشواميني وجوردان فيريتو والمهاجم موسى ديابي. ويعود اللاعبان مارسيال الذي كان مصاباً ودايو أوباميكانو الى التشكيلة بعد غيابهما عن كأس اوروبا الأخيرة.

يبحث منتخب الديوك عن استعادة الزخم عقب خروجه من الدور ربع النهائي للبطولة الاوروبية، وسيواجه البوسنة في 1 سبتمبر بستراسبورغ، قبل ان يحلّ ضيفاً على المنتخب الاوكراني في 4 منه، ليختتم النافذة بمواجهة فنلندا في مدينة ليون في السابع من الشهر نفسه.

في حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانجليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، مايك مانيان (ليل). وفي خط الدفاع، لوكا ديني (ايفرتون الانجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، ثيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كورت زوما (تشيلسي الإنجليزي).

وفي الوسط، نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)، جوردان فيريتو (روما الإيطالي).

وفي الهجوم، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (برشلونة الإسباني)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).