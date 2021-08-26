دي بروين خارج قائمة بلجيكا لتصفيات كأس العالم

يبدو أن كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، سيغيب عن الملاعب لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة وذلك بعدما تم استبعاده عن قائمة المنتخب البلجيكي الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن دي بروين بدأ الموسم مصابا بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

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وشارك دي بروين، 30 عاما، كبديل في المباراة الافتتاحية لمانشستر سيتي أمام توتنهام يوم 15 أغسطس الجاري، ولكنه غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نوريتش التي فاز بها 5 - صفر.

ولم يقم روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي بضم دي بروين للفريق الذي سيواجه إستونيا والتشيك وبيلاروس الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويبدو أن هذا سيبعد دي بروين عن مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال المقرر إقامتها بعد غد السبت. وفي الواقع، قال مارتينيز إن دي بروين لن يلعب في عطلة نهاية الاسبوع.

وقال مدرب إيفرتون السابق للصحفيين :" كيفن غير متاح. لعب كيفن لبعض الدقائق أمام توتنهام مع مانشستر سيتي. بعد المباراة كان هناك بعض الآلام المتبقية وسيحتاج للسير في مسار مختلف".

وأضاف :" لن يلعب في مباراة فريقه في عطلة نهاية الأسبوع، ومن الصواب أن نعمل سويا على مصلحة اللاعب".

وسيفتقد المنتخب البلجيكي أيضا جهود كل من ناصر الشاذلي، جيريمي دوكو ودرايس ميرتنز وتوماس فيرمالين وسيمون مينيوليه في اللقاءات القادمة.