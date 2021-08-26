سانتوس يعيد جواو ماريو

عاد لاعب الوسط جواو ماريو المتوج بكأس أوروبا 2016 مع البرتغال الى تشكيلة بلاده المستدعاة للمشاركة في النافذة الدولية الشهر المقبل، والتي تتضمن مباراتين في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

خاض لاعب بنفكيا البالغ 28 عاماً آخر مبارياته الدولية (45) في أكتوبر 2019 إلى جانب ظهير ليستر سيتي الإنجليزي ريكاردو بيريرا الذي لعب مباراته الدولية الأخيرة في نوفمبر من السنة ذاتها، والذي استدعاه أيضًا المدرب فرناندو سانتوس. ويغيب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس ولاعب وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيس بسبب الاصابة.

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ويقود النجم كريستيانو رونالدو الساعي لتحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية الذي يتشاركه راهناً مع الإيراني علي دائي (109) خط الهجوم الى جانب نجوم بارزين.

وتلتقي البرتغال التي خرجت من الدور الـ16 في كأس أوروبا الاخيرة في التصفيات مع إيرلندا في الاول من الشهر المقبل وضد أذربجيان في السابع منه، تفصلهما مباراة ودية مع قطر في الرابع منه. تتصدر البرتغال مجموعتها الاولى بفوزين وتعادل من ثلاث مباريات، أسوة بصربيا.

ولحراسة المرمى: روي باتريسيو (روما الإيطالي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، ديوغو كوستا (بورتو). في الدفاع، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الانجليزي)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي الإنجليزي)، غونسالو إيغناسيو (سبورتينغ)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (سبورتينغ)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)، دومينغوس دوراتي (غرناطة الإسباني). ولخط الوسط، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو باليينيا (سبورتينغ)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون الانجليزي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الانجليزي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا). وفي الهجوم، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، ديوغو جوتا (ليفربول الانجليزي)، رافا سيلفا (بنفيكا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الالماني)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ).