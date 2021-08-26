غوارديولا يعلن موعد رحيله عن مانشستر سيتي

أعلن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن موعد مغادرته للفريق الإنجليزي، إذ سيكون الموسم المقبل الأخير له في إنجلترا، مشيرا إلى أنه سيتجه إلى تدريب المنتخبات الوطنية مستقبلا.

ومدد المدرب الإسباني "50 عاما" في نوفمبر الماضي عقده حتى نهاية موسم 2022-2023، وبحلول ذلك الوقت سيكون قد قضى غوارديولا سبعة مواسم في مانشستر سيتي، وستكون أطول فترة يتواجد فيها بيب مع ناد واحد.

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وأصر غوارديولا على أنه يجب أن يأخذ قسط من الراحة من قوة المنافسات في الدوري الإنجليزي، وكشف عن نيته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية مستقبلا.

وقال غوارديولا في تصريحات متداولة، يوم الأربعاء: يجب أن آخذ قسطا من الراحة بعد سبع سنوات في مانشستر سيتي، أحتاج إلى التوقف للتعلم من المدربين الآخرين، ربما أدرب أحد المنتخبات الوطنية، أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون تدريب منتخب.

وأشرف بيب غوارديولا على تدريب برشلونة لمدة 4 مواسم وبايرن ميونخ 3 مواسم، ويعتبر أحد أنجح المدربين في العالم.

وتولى تدريب النادي الكاتالوني في 2008، وقاد النادي إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في موسمه الأول، وحقق السداسية في 2009، وفاز بأربعة ألقاب كبرى قبل أن يغادر الفريق في 2012، وحصل بعدها على عطلة لمدة عام في نيويورك، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونخ الذي حقق معه ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني، بجانب كأس ألمانيا مرتين.

وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي في 2016، وقاد الفريق إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب متتالية في كأس الرابطة الإنجليزية.

