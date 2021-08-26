"كاف" يحث بريطانيا على منح إعفاءات للاعبين الأفارقة

حث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحكومة البريطانية على منح إعفاءات للاعبين الأفارقة لتمكينهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



ورفض الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين بالسفر إلى دول تدخل ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لفيروس كورونا نظرا لقواعد الحجر الصحي الصارمة التي يتم فرضها عند العودة للبلاد.



وقال الكاف في بيان: يحث الاتحاد الافريقي لكرة القدم نيابة عن جميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة الحكومة البريطانية على منح الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس مع بلدانهم في تصفيات كأس العالم المقبلة. يود الاتحاد الإفريقي الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين من بين آخرين في نهائيات بطولة أوروبا التي أقيمت قبل أقل من شهرين. تجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الافريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقا.

وهناك 25 بلدا افريقيا على القائمة الحمراء التي سيتم تحديثها يوم الخميس.



وقال الكاف: يود الاتحاد الإفريقي التأكيد مجددا على أن المباريات المقبلة ستقام وفقا للبروتوكولات الصارمة التي يطبقها الاتحاد الدولي (الفيفا) في جميع أنحاء العالم كما كان الحال في الفترات الدولية السابقة والبطولات القارية التي تم تنظيمها بنجاح دون أي حوادث. لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالا للشك أنها تخفف من المخاطر المحتملة مما يعكس نجاح البروتوكولات المطبقة محليا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم. في ضوء ما سبق ناشد الاتحاد الافريقي على وجه السرعة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم والحكومة البريطانية على تطبيق نفس المعاملة التي اتبعت سابقا في بطولة أوروبا لتمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمساواة في المعاملة.



وقال جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا) يوم الأربعاء إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل "لحماية النزاهة الرياضية".