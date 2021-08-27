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أليغري: رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس

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رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أليغري: رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس

العربية. نت

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كشف ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن الفريق الإيطالي، ولن يتواجد في مباراة السبت أمام إمبولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال أليغري خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، يوم الجمعة: أثناء حديثي مع كريستيانو رونالدو، يوم الخميس، أخبرني أنه لا ينوي البقاء في يوفنتوس، ولهذا السبب لن يتم ضمه إلى قائمة الفريق المشاركة أمام إمبولي، كما أنه لم يتدرب مع الفريق صباح الجمعة.

وأضاف: مع غياب رونالدو، أصبحت المسؤولية أكبر على لاعبي الفريق، لدينا الكثير من اللاعبين الشبان ونحن بحاجة إلى تطويرهم، وعلينا العمل بسرعة من أجل الفوز في المباريات.

وكشفت التقارير الصحافية في وقت سابق أن اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد بات قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي.

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