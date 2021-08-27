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باريس سان جيرمان ينتظر عرضاً ثالثاً من ريال مدريد

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النجم الفرنسي

باريس سان جيرمان ينتظر عرضاً ثالثاً من ريال مدريد

العربية.نت

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رفضت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الجمعة عرض ريال مدريد لضم المهاجم الفرنسي مبابي الأخير والذي بلغ 180 مليون يورو مع المتغيرات.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد بدأت التحرك للتعاقد مع الفرنسي الموهوب قبل 3 أيام مقدمة عرضا بلغ 160 مليون يورو قبل أن يرفض من إدارة نادي عاصمة فرنسا لتلحقه إدارة النادي "الملكي" بعرض آخر يوم الخميس وصل إلى 170 مليون بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات، ليعود الرد بالرفض حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن النادي الباريسي ينتظر عرضا ثالثا من ريال مدريد يفوق 180 مليون يورو للمهاجم الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

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