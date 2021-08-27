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بيريز يسحب رقم لاعبه من أجل مبابي

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مبابي نجم باريس سان جيرمان

بيريز يسحب رقم لاعبه من أجل مبابي

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن ريال مدريد سيمنح كيليان مبابي الرقم "5" في حال إكمال عملية التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

ووفقا لتقرير صحيفة "آس" فإن الشاب الفرنسي سينتقل رسمياً إلى نادي العاصمة مدريد في الساعات المقبلة، في صفقة تقدر بـ 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو في العاشر من سبتمبر المقبل، وأفادت الصحيفة أيضا أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يريد منح لاعبه الجديد الرقم "5" وهو الرقم الذي سبق وارتداه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدرب السابق للفريق.

ويرتدي المدافع الإسباني فاييو الرقم "5" حاليا في ريال مدريد، وأشارت التقارير أيضا إلى أن مبابي سيكون متاحا له الأرقام "19" أو "23" كبديل للرقم "5".

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