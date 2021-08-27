تقارير: رونالدو في طريقه إلى مانشستر يونايتد

انسحب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وبات النجم البرتغالي قريبا من الانضمام إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن هذا من الممكن أن يفتح الباب أمام رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، للعودة لفريقه السابق مانشستر يونايتد، الذي لعب له في الفترة من 2003 إلى 2009.

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وتم عرض رونالدو على مانشستر سيتي، الذي فشل في التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام، بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الرحيل عن يوفنتوس، ولكن وبعد الدراسة، قرر مانشستر سيتي أنهم لا يرغبون في الاستمرار في هذه الصفقة.

وفي عمر "36 عاما" أصبح رونالدو في فئة عمرية لا يرغب النادي في ضمها للفريق كما أنهم يشعرون بأن اللاعب لن يتناسب في الطريقة التي يعتمد عليها جوسيب غوارديولا.

وكشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، أن لاعب خط وسط الفريق برونو فرنانديز كان يتحدث مع رونالدو وأن لاعب الفريق السابق: يعلم أننا هنا.

وذكرت تقارير أن يوفنتوس يريد الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه استرليني (3ر34 مليون دولار) للاستغناء عن رونالدو.

وأكدت التقارير أن رونالدو يفضل العودة إلى فريقه السابق، وأن وكيله خورخي مينديز تلقى عرضا رسميا من مانشستر يونايتد والإعلان الرسمي سيكون في الساعات المقبلة، على أن يتم إجراء الفحوصات في لشبونة، التي غادر إليها رونالدو للإنضمام إلى منتخب بلاده، يوم الجمعة.