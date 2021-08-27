رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو ، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

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وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

وفاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وحقق أكثر من 30 بطولة في مسيرته، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.

وسجل في فترته الأولى مع مانشستر 118 هدفا خلال 292 مباراة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.