.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

  • الخط
رونالدو بقميص مانشستر يوناتيد
رونالدو في صورة سابقة بقميص مانشستر يونايتد

رسمياً.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو ، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

وفاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وحقق أكثر من 30 بطولة في مسيرته، من ضمنها لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.

وسجل في فترته الأولى مع مانشستر 118 هدفا خلال 292 مباراة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
الأكثر قراءة
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
قبل أن تذهب
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اكتشف المزيد