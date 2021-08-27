ساوثغيت: تعرضت لإساءات بسبب لقاح كورونا

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إنه تعرض لإساءات بعد انضمامه إلى مبادرة من الحكومة البريطانية لتشجيع الناس على تلقي تطعيم كوفيد-19.



وسجل ساوثغيت (50 عاما) مقطع فيديو يدعم برنامج التطعيم ضمن حملة لحث الشباب على تلقي اللقاح، وهو ما قال إنه أمر مسؤول يجب القيام به.



وقال ساوثغيت لوسائل إعلام بريطانية: من بين كل الأشياء التي تلقيت إساءة بسببها خلال الصيف، والتي كان هناك العديد منها، ربما يكون هذا هو الشيء الذي تلقيت فيه أكبر قدر من الإساءة. طريقنا الوحيد للخروج من هذا الوباء هو التطعيم، وبالتأكيد للأشخاص المعرضين للخطر. أفهم أن الكثير من الشباب ليسوا متحمسين للغاية، فهم يتساءلون عن أشياء.. ولا أعرف ما إذا كان ذلك دقيقا أو لا.



وكشف ساوثغيت ، الذي أعلن تشكيلة من 25 لاعبا من أجل مباريات تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، إنه كان يدرك أنه سيواجه رد فعل غاضبا لدعمه جهود التطعيم.



وأضاف: عندما تريد محاولة إحداث فارق واتخاذ الموقف الصحيح بشأن الجلوس على الركبة وأشياء أخرى، فأنت تعلم أنك لن ترضي الجميع. ليس من الدقة بالضرورة أن تقول إنك كشاب لن تعاني من أعراض معقدة. لكني أعلم أن المشاركة متنوعة جدا عبر الأندية وهذا للأفراد. إذا كان عمرهم أكبر من 18 عاما، فيحق لهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.



وتلتقي إنجلترا مع المجر وأندورا وبولندا في تصفيات كأس العالم في الفترة من 2-8 سبتمبر أيلول وتتصدر حاليا المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.



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