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سولشاير: أبوابنا مفتوحة لكريستيانو رونالدو

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رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

سولشاير: أبوابنا مفتوحة لكريستيانو رونالدو

العربية.نت

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كشف أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي سيرغب في الحصول على خدماته لاعبه السابق كريستيانو رونالدو في حال أراد النجم البرتغالي مغادرة يوفنتوس.

وكان ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، أعلن في وقت سابق أن رونالدو لا يريد البقاء في صفوف الفريق الإيطالي وطلب الرحيل، كما لم يشارك في تدريبات الفريق صباح الجمعة.

وقال مدرب مانشستر يونايتد خلال مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: لم أكن أعتقد أن رونالدو سيغادر يوفنتوس، لطالما كانت لدينا اتصالات جيدة معه، دائما يتحدث مواطنه برونو فيرنانديز معه، إنه يعرف ما نشعر به تجاهه، إذا كان سينتقل عن يوفنتوس في أي وقت، فهو يعلم أننا هنا.

وأضاف: كريستيانو رونالدو ربما يكون هو الأعظم في تاريخ اللعبة، وما زال اللاعب هو كما عهدناه دائما.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن المهاجم البالغ من العمر "36 عاما" بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي، فيما لفتت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ناديه السابق مانشستر يونايتد سيتدخل في الصفقة ليعيده مجددا إلى صفوفه.

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