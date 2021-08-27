صحف إسبانيا تكشف موعد انتقال مبابي لريال مدريد

أكدت مصادر إسبانية يوم الخميس أن نادي ريال مدريد سيعلن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه الجمعة قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية كان ريال مدريد قدم عرضا رسميا للظفر بخدمات اللاعب الموهوب وبطل كأس العالم 2018 يوم الأربعاء بمبلغ 160 مليون يورو إلا أن العرض رفض من إدارة النادي الباريسي قبل أن يتقدم نادي العاصمة الإسبانية بعرض آخر يوم الخميس قدر بما مجموعه 180 مليون يورو.

مادة اعلانية

ولعب المهاجم الفرنسي مباراتين برفقة ناديه ضمن الدوري الفرنسي كما يواصل التدريبات معه فيما أضافت المصادر الإسبانية أن اللاعب لن يستدعى لقائمة الفريق التي ستواجه نادي ريمس في الجولة الثالثة حتى وإن لم يُعلن عن الصفقة.