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غوارديولا: رونالدو سيحدد فريقه المقبل.. وليس مانشستر سيتي

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غوارديولا في صورة سابقة مع رونالدو

غوارديولا: رونالدو سيحدد فريقه المقبل.. وليس مانشستر سيتي

العربية. نت

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أوضح بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أن كريستيانو رونالدو سيقرر مستقبله وفريقه المقبل وليس بطل الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: أي شيء يمكن أن يحدث قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وأنا سعيد بالتشكيلة الحالية للفريق.

وحول مانشستر سيتي اهتمامه صوب نجم المنتخب البرتغالي، بعدما أعلن هاري كين استمراره مع توتنهام، وكان أليغري مدرب يوفنتوس أعلن أيضا أن رونالدو طلب مغادرة الفريق.

وأضاف غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي: لا أستطيع أن أقول الكثير، هاري كين أعلن استمراره في ناديه، ناد استثنائي مثل توتنهام.

وأردف: من وجهة نظري الشخصية، هناك عدد قليل من اللاعبين مثل رونالدو وميسي، يقررون أين سيلعبون وليس الأندية، وأنا سعيد بقائمة الفريق المتواجدة معي.

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