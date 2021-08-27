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كلوب يقلل من قيمة كريستيانو رونالدو

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المدرب الألماني يورغن كلوب

كلوب يقلل من قيمة كريستيانو رونالدو

لندن - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن التعاقد مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبر من الحلول الفورية والسريعة وليس من أجل المستقبل.

وأكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس في وقت سابق رغبة رونالدو في الرحيل عن النادي الإيطالي.

وأظهرت شبكة "سكاي سبورتس" رونالدو يستقل طائرة خاصة وقالت إنه يتجه إلى لشبونة لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب قبل موقعة ليفربول أمام تشيلسي السبت: تابعت التقارير التي تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل مثل أي مشجع لكرة القدم ولست في موقف جيد للحكم عليها. لو نجحت أندية أخرى في الحصول على خدماته فانها لا تركز في الأساس على المستقبل بل تبحث عن حلول فورية وسريعة. كثير من الأندية تتبع هذه الاستراتيجية ولا يوجد أي مشكلة في ذلك. هناك أكثر من طريقة للتعامل مع الأمور. بالنسبة لنا نسعى لتطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله.

وتوقع كلوب مباراة صعبة أمام تشيلسي حيث يتألق الفريقان حاليا في بداية الموسم.

وقال: الفريقان يلعبان بتنظيم جيد في كل المراكز. يستمتع تشيلسي ببداية جيدة جدا. سيكون منافسا صعبا لكننا في حالة طيبة أيضا وأتمنى أن يظهر فريقي ذلك.

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