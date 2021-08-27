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مبابي يلمح إلى انتقاله لريال مدريد

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النجم الفرنسي مبابي

مبابي يلمح إلى انتقاله لريال مدريد

باريس - د ب أ

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وصل المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي إلى ملعب تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الجمعة وسط توقعات بأن يدفع نادي ريال مدريد الإسباني بقوة في اتجاه اتمام التعاقد مع اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ووصل مبابي "22 عاما" إلى مرتديا قبعة بيسبول بيضاء وقميص أبيض. وسواء كان ذلك عن مصادفة أو عمدا ، فقد ضاعف من حالة الترقب بانتقال مبابي للريال.

وطبقا لتقارير في إسبانيا ، قدم الريال عرضا ماليا تبلغ قيمته 170 مليون يورو (200 مليون دولار) إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمتغيرات لضم المهاجم الفرنسي المتألق.

صورة متداولة لمبابي خلال وصوله إلى تدريبات باريس سان جيرمان
صورة متداولة لمبابي خلال وصوله إلى تدريبات باريس سان جيرمان

والتقطت عدسات برنامج "إل شيرينغيتو" التلفزيوني مقاطع لمبابي وهو يصل إلى مقر تدريبات سان جيرمان قبل المران المقرر يوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لمباراته المقررة أمام ستاد ريمس يوم الأحد بالدوري الفرنسي.

والموسم الحالي هو الأخير في عقد مبابي مع سان جيرمان ، ولا توجد أي إشارة لرغبة اللاعب في تمديد عقده مع الفريق الفرنسي ما يعني أنه يستطيع الرحيل إلى أي ناد في نهاية الموسم الحالي دون أي مقابل مالي لسان جيرمان.

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