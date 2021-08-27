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نجم فياريال ينتزع جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

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جيرارد مورينو مع كأس الدوري الأوروبي

نجم فياريال ينتزع جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

إسطنبول - د ب أ

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توج جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال الإسباني لكرة القدم بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

وتم الإعلان عن الجائزة يوم الجمعة على هامش حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2021 - 2022 ، والتي أجريت بمدينة إسطنبول التركية.

ونال مورينو الجائزة بجدارة بعدما ساهمت أهدافه في فوز فياريال (الغواصة الصفراء) بلقب البطولة ليكون اللقب الأول في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولات الأوروبية الكبيرة.

وأحرز مورينو "29 عاما" سبعة أهداف لفريقه في المسابقة بالموسم الماضي وقاده للتتويج باللقب بعد التغلب على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية عبر ماراثون ركلات الترجيح.

وانتزع مورينو الجائزة متفوقا على برونو فيرنانديز وإدينسون كافاني نجمي مانشستر يونايتد ، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

ومنح لقب الدوري الأوروبي لفريق فياريال بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، البطولة الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية.

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