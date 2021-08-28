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بوكيتينو: مبابي لم يطلب الرحيل عن باريس

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مبابي بوكيتينو
مبابي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد

بوكيتينو: مبابي لم يطلب الرحيل عن باريس

باريس - د ب أ

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كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي لم يطلب الرحيل عن الفريق وسيتواجد في رحلة الفريق لمواجهة ستاد ريمس الأحد.

وارتبط اسم مبابي بشدة بالانتقال لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقا لتقارير إعلامية منتشرة، يسعى مدريد للتعاقد مع مبابي (22 عاما) الذي مازال يتبقى له عام واحد مع سان جيرمان.

وتدرب مبابي، الذي سجل 133 هدفا في 174 مباراة مع سان جيرمان، يوم السبت قبل مواجهة ستاد ريمس.

وكشف بوكيتينو عن أن ليونيل ميسي ونيمار سيلعبان جزءا من المباراة، وقال المدير الفني : بالتأكيد سيتواجدون كلهم مع الفريق، لذلك سنرى ما إذا كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي، يتدرب كيليان مبابي بقوة ويستعد لمباراة الأحد.

وأكد: من حيث التواصل مع رئيس النادي والمدير الرياضي، أوضحوا موقف النادي بشأن هذا الأمر.

وبسؤاله عما إذا كان مبابي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، أجاب بوكيتينو : لا.

وحقق سان جيرمان العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها بالدوري هذا الموسم، وحقق الفوز بمبارياته الثلاث الأولى.

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