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تشيلسي يتماسك ويكسب نقطة ثمينة أمام ليفربول

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ليفربول تشيلسي
تشيلسي لعب منقوصاً منذ الشوط الأول

تشيلسي يتماسك ويكسب نقطة ثمينة أمام ليفربول

ليفربول- د ب أ

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تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي 1 – 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي عن طريق الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 22، قبل أن يدرك المصري محمد صلاح التعادل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض ريس جيمس لاعب تشيلسي للطرد المباشر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ويستهام يونايتد المتصدر.

على الجانب الآخر يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تشيلسي.

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