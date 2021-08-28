.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال

  • الخط
توريس سيتي أرسنال
فيران توريس أحرز الهدف الخامس

فوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ضاعف مانشستر سيتي من مشاكل ضيفه أرسنال وفاز عليه بنتيجة كبيرة 5 - صفر، يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم سيتي عن طريق إيلكاي غندوغان في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 12. وفي الدقيقة 43 أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثالث لسيتي، قبل أن يسجل زميله رودري الهدف الرابع في الدقيقة 53 وعند الدقيقة 84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف، بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وشهدت المباراة طرد السويسري غرانيت شاكا لاعب أرسنال في الدقيقة 35 بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو لاعب سيتي.

وتلقى أرسنال الهزيمة الثالثة على التوالي الموسم الحالي، حيث خسر في المرحلتين الأولى والثانية أمام كل من برينتفورد وتشيلسي بنتيجة واحدة صفر - 2، قبل أن يواصل الانهيار أمام مانشستر سيتي، ليحتل المركز العشرين الأخير بدون رصيد من النقاط.

على الجانب الآخر رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب في انتظار نهاية باقي منافسات المرحلة، حيث كان قد فاز في المرحلة الثانية على نوريتش سيتي 5- صفر، وذلك بعد أن بدأ الموسم بالخسارة في أرض مضيفه توتنهام صفر - 1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
الأكثر قراءة
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
قبل أن تذهب
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
اكتشف المزيد