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الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب اتحاد جدة

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كونترا سبق له التدريب في إسبانيا والصين

الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب اتحاد جدة

العربية.نت

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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأحد تعيين الروماني كوزمين كونترا في منصب المدير الفني خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي تمت إقالته عقب الخسارة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي.

ونشر النادي صورة للمدرب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" معلنا بشكل رسمي تعيينه مدربا للفريق لمدة موسم واحد.

وسبق لكوزمين البالغ 45 عامًا اللعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما مثّل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية.

واختتم كوزمين مشواره في الملاعب، بقميص بوليتينيكا تيميشوارا الروماني في 2011، قبل أن يتجه لعالم التدريب.

وخلال مسيرته كمدرب، قاد كونترا العديد من الأندية، أبرزها خيتافي الإسباني وغوانزو الصيني ودينامو بوخارست الروماني، كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة بين 2017 و2019.

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