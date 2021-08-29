توخيل يكشف سبب استبدال كانتي في مباراة ليفربول

كشف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب وسط فريقه نجولو كانتي أصيب من جديد في الكاحل خلال التعادل 1-1 مع ليفربول السبت، ما تسبب في استبداله بعد الشوط الأول من المباراة.



وكان الفرنسي الدولي كانتي أصيب في نفس الكاحل خلال الاستعداد لمباراة السوبر الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري ولم يشارك جراء ذلك في مباراة فريقه الأولى في موسم الدوري الممتاز أمام كريستال بالاس خوفا من تفاقم الإصابة.

وفي الأسبوع الماضي شارك كانتي بديلا لأحد زملائه خلال اللقاء اللندني مع أرسنال لكن توخيل قال إن الإصابة تجددت بعد التحام مع ساديو ماني لاعب ليفربول، دون أن يحدد وقتا لعودة اللاعب (30 عاما) للتشكيلة.



وعن تفاصيل الإصابة قال توخيل: خلال التحام سقط اللاعب المنافس على كاحل كانتي ما تسبب في التوائه من جديد.



وفي الجولة المقبلة من الدوري الممتاز سيلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع أستون فيلا يوم 11 سبتمبر المقبل.