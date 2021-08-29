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دورتموند: هالاند غير معروض للبيع

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هالاند دورتموند
هالاند يرتبط مع دورتموند بعقد حتى 2024

دورتموند: هالاند غير معروض للبيع

دورتموند - د ب أ

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أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم الفريق غير معروض للبيع، وسط تكهنات دائرة بشأن رحيل اللاعب عن الفريق.

وقال زورك لصحيفة "وست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" يوم الأحد : موقفنا لم ولن يتغير، وأتوقع أن نواجه شائعات كثيرة في اليومين المقبلين. لكن موقفنا واضح.

وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هالاند مع دورتموند خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان من الممكن أن يسعى لضمه إذا رحل كيليان مبابي لريال مدريد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن زورك أكد أنهم مازالوا ملتزمين بإبقاء هالاند (21 عاماً) الذي ينتهي تعاقده مع النادي في 2024، والذي سجل هدفا في الوقت بدل الضائع الجمعة ليمنح فريقه الفوز على هوفنهايم 3 - 2.

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