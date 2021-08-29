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ديباي ينقذ برشلونة من فخ خيتافي

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ديباي برشلونة خيتافي
ديباي أحرز هدف الفوز في الشوط الأول

ديباي ينقذ برشلونة من فخ خيتافي

برشلونة - د ب أ

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استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز أحرز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 18.

ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد النجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30، ليحرز هدفه الثاني مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في البطولة، بعدما هز شباك بلباو في المرحلة الماضية.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تعادل 1 - 1 مع مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الماضية، إلى سبع نقاط، ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع غريمه التقليدي ريال مدريد وإشبيلية وريال مايوركا.

في المقابل، ظل خيتافي بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة.

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