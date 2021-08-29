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ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على ريال بيتيس

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فرحة كارفخال بالهدف الوحيد

ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على ريال بيتيس

مدريد - د ب أ

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انتزع فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه داني كارفاخال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع الريال رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام إشبيلية وفالنسيا ومايوركا، فيما توقف رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وفاز الريال في الجولة الأولى على ألافيس 4 - 1، وتعادل في الجولة الثانية مع ليفانتي 3 - 3، فيما تعادل بيتيس في أول مباراتين بالدوري أمام ريال مايوركا وقادش بنتيجة واحدة هي 1 - 1.

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