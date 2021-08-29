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غرينوود يخطف فوزاً قاتلاً ليونايتد على وولفرهامبتون

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غرينوود يخطف فوزاً قاتلاً ليونايتد على وولفرهامبتون

مانشستر - رويترز

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سجل ميسون غرينوود هدفا متأخرا ليفوز مانشستر يونايتد 1-صفر على مضيفه وولفرهامبتون الذي أهدر فرصا كثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليحطم الرقم القياسي لأطول سجل مباريات خارج الأرض دون هزيمة في تاريخ الدوري.

وسجل غرينوود من تسديدة منخفضة بعد أن أهدر ولفرهامبتون العديد من الفرص خلال المباراة حيث عزز يونايتد سجله إلى 28 مباراة دون هزيمة خارج ملعبه في الدوري ليتفوق على رقم أرسنال الذي سجله بين أبريل 2003 وسبتمبر 2004.

وضغط صاحب الضيافة على يونايتد منذ البداية واقترب راؤول خيمينيز وترينكاو من التسجيل لكن الفريق الزائر تماسك حتى الاستراحة دون أن يشكل خطورة هجومية تذكر على منافسه. وواصل وولفرهامبتون الأداء القوي بعد الاستراحة وأنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد مرماه مرتين ليحرم رومان سايس من التسجيل.

ولم يقدم جيدون سانشو الأداء المأمول واستبدله المدرب في الشوط الثاني حيث بحث يونايتد عن الفوز الذي تحقق عندما أحرز الشاب غرينوود هدفه الثالث في ثلاث مباريات ليخطف النقاط الثلاث.

وطالب وولفرهامبتون باحتساب خطأ على بول بوغبا أثناء بناء الهجمة التي جاء منها هدف الفوز لكن الحكم رفض طلبه ليرفع يونايتد رصيده إلى سبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة هذا الموسم ويحتل المركز الثالث بينما استمر ولفرهامبتون في المركز 18 بدون أي نقطة أو هدف.

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