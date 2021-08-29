مدرب يوفنتوس: لن نفكر برونالدو بعد اليوم

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن فريقه لا يمكنه التفكير في المهاجم كريستيانو رونالدو الذي رحل عن النادي والوقوف سويا من أجل قلب أوضاع الفريق بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر أمام ضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.



ومع انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايد قدم يوفنتوس أداء متواضعا في أول مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم أمام إمبولي الوافد الجديد وخسر بدون صناعة أي فرصة على المرمى.



وأبلغ أليغري خدمة "دازون" للبث: كريستيانو لعب لثلاثة مواسم في يوفنتوس وأحرز أهدافا وهو الأمر الذي يجيده فهو لاعب استثنائي لكننا لا يمكن أن نفكر في رونالدو بدءا من الآن، ونملك تشكيلة جيدة وعلينا إدراك أننا لا نستطيع السيطرة على كل مباراة. نحن بحاجة للاتحاد وهذا سيساعدنا في المستقبل.



وكان يوفنتوس تعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في أول مباراة رغم تقدمه بهدفين وهي المواجهة التي ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لرونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأضاف أليغري: علينا العمل على نقاط قوتنا لكن التعثر للمرة الثانية سيساعدنا. هذه تشكيلة قوية، وتملك كفاءة وستبرز.



وكان فيدريكو كييزا هو الوحيد الذي شكل خطورة على مرمى جوجليلمو فيكاريو حارس إمبولي الذي لم ينقذ أي كرة في الشوط الثاني حيث أحرز ليوناردو مانكوسو هدف الفوز للفريق الضيف قبل الاستراحة وأطلقت جماهير يوفنتوس صيحات الاستهجان ضد فريقها.



وقال أليجري: بدأنا بشكل قوي ثم اهتزت شباكنا من أول خطأ وشعرنا بالذعر، لكن يجب علينا التحلي بالصبر والتعامل مع المباريات بهدوء واللعب بشكل جماعي وعدم محاولة حل الأمور بشكل فردي، لقد أدى عدد كبير جدا من اللاعبين بشكل سيء رغم أنه من غير المعتاد هبوط مستواهم بهذا الشكل.

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