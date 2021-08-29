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ميسي ينضم إلى قائمة باريس لمباراة رانس

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ميسي انتقل إلى باريس مطلع الشهر الحالي

ميسي ينضم إلى قائمة باريس لمباراة رانس

باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأحد أن مهاجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي انضم لتشكيلة الفريق التي ستخوض مباراته اليوم الأحد أمام رانس في دوري فرنسا لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من برشلونة الإسباني بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يشارك اللاعب المتميز أيضا في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.

وتضم تشكيلة سان جيرمان أيضا كلا من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وفي أول ثلاث جولات من الموسم حقق سان جيرمان العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.

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