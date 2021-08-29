نوير يكسر الرقم القياسي لنظافة الشباك في الدوري الألماني

سجل الحارس الألماني الدولي مانويل نوير رقما قياسيا مع فريقه بايرن ميونخ بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 205 مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحقق نوير (35 عاماً) الرقم القياسي خلال المباراة التي اكتسح فيها بايرن ميونخ ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف دون رد السبت.

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وأوضح بايرن يوم الأحد أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق لنظافة الشباك والبالغ 204 مباريات والمسجل باسم الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري أوليفر كان.

ويحل أوليفر ريك في المركز الثالث في قائمة نظافة الشباك برصيد 176 مباراة.

وسجل نوير قائد بايرن ميونخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في البوندسليجا مع شالكه والنادي البافاري.