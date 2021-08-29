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فليك: نوير سيحتفظ بشارة القيادة في منتخب ألمانيا

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نوير ألمانيا
نوير في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

فليك: نوير سيحتفظ بشارة القيادة في منتخب ألمانيا

شتوتغارت - د ب أ

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أكد هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ سيظل قائدا للمنتخب.

وقال فليك لشبكة "أيه.آر.دي" قبل تجمع الفريق في شتوتغارت: مانويل سيظل قائد ألمانيا. ولا يوجد شيء نفكر فيه حاليا.

ويحمل نوير "35 عاماً شارة القيادة في بايرن ميونخ، وكان قائدا أيضا خلال الفترة التي تولى فيها فليك تدريب الفريق في موسم 2019 - 2020 عندما فاز بالثلاثية.

وقال فليك: إنه لاعب من الطراز العالمي بالنسبة لي ولكنه رجل جيد ويمكنه قيادة الفريق بشكل مذهل. هذه هي الأشياء التي أريدها من القائد.

ويبدأ فليك مبارياته كمدير فني للمنتخب الألماني بمواجهة ليشتنشتاين يوم الخميس المقبل.

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