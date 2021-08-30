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أتلتيكو يعلن إصابة سواريز وغيابه عن أوروغواي

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سواريز
سواريز خلال مباراة فريقه يوم الأحد ضد فياريال

أتلتيكو يعلن إصابة سواريز وغيابه عن أوروغواي

مدريد - رويترز

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أعلن أتلتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه لويس سواريز سيغيب عن مباريات أوروغواي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الركبة.

وكان من المنتظر أن ينضم سواريز، الذي هز الشباك خلال تعادل أتلتيكو 2-2 مع فياريال يوم الأحد قبل استبداله، إلى تشكيلة منتخب أوروغواي من أجل مواجهة بيرو وبوليفيا والإكوادور.

وقال أتلتيكو في بيان: أظهر الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب وجود مشكلة في الجزء الخلفي من ركبته اليسرى. أبلغ الطاقم الطبي للنادي اتحاد أوروغواي واستبعد اللاعب من مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وينضم سواريز إلى إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في قائمة الغائبين بعدما أعلن اتحاد أوروغواي إلغاء استدعاء المهاجم للتشكيلة في وقت سابق يوم الاثنين.

ورفضت الحكومة البريطانية طلب الإعفاء من الحجر الصحي الذي قدمه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انسحابات وصفقات تسوية بين الأندية والاتحادات الوطنية.

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