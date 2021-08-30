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إشبيلية يطلب تأجيل مباراته أمام برشلونة

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إشبيلية ميسي برشلونة
من مباراة الموسم الماضي بين برشلونة وإشبيلية

إشبيلية يطلب تأجيل مباراته أمام برشلونة

إشبيلية - رويترز

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أكد نادي إشبيلية يوم الاثنين أنه طلب تأجيل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة، والمقرر إقامتها في 11سبتمبر المقبل إلى موعد لاحق.

واتخذ إشبيلية القرار بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن رابطة الدوري الإسباني ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقرر "فيفا" تمديد فترة إقامة المباريات ليومين إضافيين لتمكين المنتخبات من أداء مبارياتها المؤجلة من مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا في سبتمبر وأكتوبر.

وبهذا فإن فترة التوقف الدولي في أميركا الجنوبية ستنتهي في 10 سبتمبر المقبل أي قبل 24 ساعة فقط من موعد مباريات في الدوري المحلي ومنها مباراة إشبيلية وبرشلونة.

وقال إشبيلية في بيان: لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ستجتمع خلال الأسبوع الحالي للنظر في الطلب الذي جاء نتيجة لقرار محكمة التحكيم الرياضية الذي يرفض تعديل برنامج فيفا الخاص بمباريات أميركا الجنوبية.

وسيتكرر هذا الوضع في أكتوبر المقبل أيضا.

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