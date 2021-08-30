الفرنسي هنري يستمر مع منتخب بلجيكا حتى كأس العالم

كشف المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوم الاثنين أن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري سيستمر مع الجهاز الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022.



وعمل هنري مساعدا لمدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا عندما وصل الفريق لقبل النهائي قبل تولي تدريب موناكو الفرنسي في 2018 لكنه لم يحقق نجاحا خلال هذه المهمة.



وتولى هنري بعد ذلك تدريب مونتريال إمباكت المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم لكنه غادره في فبراير الماضي قائلا إنه يريد أن يكون قريبا من أسرته المقيمة في لندن ثم انضم من جديد إلى الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي في بطولة أوروبا 2020 في يونيو الماضي.



وتقرر تمديد الارتباط بين الطرفين حتى نهاية كأس العالم 2022 وهو الموعد الذي ينتهي فيه أيضا عقد المدرب مارتينيز.

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