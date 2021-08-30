المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعداداً لفيتنام

واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في مدينة الرياض، استعدادًا لخوض مواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق اللاعبين مجموعة من التمارين التكتيكية تركزت على إنهاء الهجمة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

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ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "استاد الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.