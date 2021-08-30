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بايرن يتعاقد مع النمساوي زابيتسر

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زابيتسر
اللاعب النمساوي خاض 229 مع لايبزيغ

بايرن يتعاقد مع النمساوي زابيتسر

ميونخ - رويترز

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أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب وسط منتخب النمسا مارسيل زابيتسر لأربع سنوات قادما من لايبزيغ.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن دفع ما يقرب من 16 مليون يورو لضم اللاعب النمساوي الدولي.

وانضم زابيتسر إلى لايبزيغ قادما من رابيد فيينا في 2014 وشارك في 229 مباراة مع النادي بجميع المسابقات وسجل 52 هدفا.

وخاض لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 27 عاما موسمين في لايبزيغ تحت قيادة المدرب يوليان ناغلزمان الذي عينه بايرن مدربا له في أبريل.

ويحتل بايرن، الذي سحق هيرتا برلين 5-صفر يوم السبت، المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني. ويقبع لايبزيغ في المركز العاشر بعد انتصار واحد في ثلاث مباريات.

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