بوكيتينو: ميسي رفع الروح المعنوية لباريس

كشف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كيف كان لليونيل ميسي تأثير على زملائه بالفريق بعدما شارك للمرة الأولى مع الفريق.



وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على ستاد ريمس 2 - صفر الأحد في الدوري الفرنسي، إذ حل بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.



وشهدت مشاركته القصيرة تمرير 20 كرة صحيحة من أصل 21 محاولة تمرير، كما تم عرقلة اللاعب ثلاث مرات.



وحصل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، على استقبال حافل فور نزوله من جماهير الفريقين.



وكان بوكيتينو سعيدا لرؤية مواطنه الأرجنتيني يتأقلم سريعا في كرة القدم الفرنسية، وكشف عن أن وجود ميسي (34 عاماً) رفع الروح المعنوية للفريق في مسعاهم نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي.



وقال مدرب سان جيرمان عقب المشاركة الأولى لميسي: جلب الصفاء للفريق. من المهم أن تكون بدايتك جيدة، حتى بالنسبة له، لقد كان سعيدا، كما أنه اندمج بشكل جيد مع المجموعة. كان من المنطقي عدم الدفع به في هذه المباراة منذ البداية.



وأكد: كان من الرائع سماع ورؤية الترحيب به، من مشجعينا وأيضا من جماهير ستاد ريمس. كان ميسي سعيدا للغاية به.



وأردف: الدافع للمنافسة موجود لدى الجميع، ولكن حضوره يجلب التفاؤل. الكل يشعر به، لديه تأثير على بقية اللاعبين.

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