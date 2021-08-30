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ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي

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مبابي
كيليان مبابي

ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي

العربية.نت

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كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن ريال مدريد انسحب من المفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتغلق نافذة الانتقالات الصيفية، مساء الثلاثاء، وكان نادي العاصمة الإسبانية يسعى جاهدا طيلة الأيام الماضية من أجل ضم النجم الفرنسي.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، فإن ريال مدريد أوقف مفاوضاته مع النادي الفرنسي، وأضافت الإذاعة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: وفقا لمصادرنا، فإن ريال مدريد أوقف المفاوضات، وأكد ممثلو النادي الإسباني المتواجدون في باريس انسحابهم من المفاوضات.

وأضافت: رغم ذلك، لا يمكن أن تحدث تحولات جديدة حتى مساء الثلاثاء وقبل موعد إغلاق فترة الانتقالات.

وكانت التقارير الصحافية أشارت إلى أن النادي الفرنسي طلب 200 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه، فيما أوضحت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع المبلغ لكن يريد الحصول على ضمانات تؤكد انتقال اللاعب في حال دفع المبلغ، وعدم زيادة السعر المطلوب لمبابي مجددا.

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