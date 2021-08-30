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سيميوني حزين لاهتزاز شباك أتلتيكو مرتين أمام فياريال

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فياريال أتلتيكو
أتلتيكو نجا من أول هزيمة على أرضه منذ شهر فبراير الماضي

سيميوني حزين لاهتزاز شباك أتلتيكو مرتين أمام فياريال

مدريد - رويترز

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أبدى دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حزنه لخروج فريقه بنقطة التعادل أمام ضيفه فياريال يوم الأحد، بعدما سجل عيسى ماندي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح أصحاب الأرض نقطة في مباراة انتهت 2-2 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا فياريال في طريقه لفوز غير متوقع عندما أعاد الوافد الجديد أرنو دانغوما التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 74 بعدما ألغى لويس سواريز تقدم مانو تريغيروس في بداية الشوط الثاني.

لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع أرسل ساؤول نيغويز تمريرة إلى الأمام وقفز المدافع الجزائري ليعيدها برأسه إلى الحارس جيرونيمو رولي، لكنها استقرت في الشباك.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في الفترة الأخيرة، وكان يمكننا التقدم في الشوط الأول لولا تألق رولي.

وزاد: في الشوط الثاني شعرنا بالحزن لاهتزاز شباكنا للمرة الثانية، بينما كان يجب أن نكون متقدمين. لكن في النهاية جاء خطأ من لا شيء ليمنحنا التعادل.

ونجا أتلتيكو من أول هزيمة على أرضه منذ فبراير الماضي ورفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا مع خمسة أندية أخرى، إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة بفارق الأهداف.

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