صدام محتمل بين منتخب الأرجنتين وأستون فيلا

أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن لاعبي أستون فيلا إميليانو مارتينيز وإميليانو بونديا سينضمان إلى تشكيلة المنتخب في تصفيات كأس العالم رغم تأكيد النادي الإنجليزي مشاركتهما في أول مباراتين فقط.



واستدعت الأرجنتين الحارس مارتينيز والجناح بنديا لمواجهة فنزويلا في الثاني من سبتمبر والبرازيل (5 سبتمبر) وبوليفيا (9سبتمبر) في تصفيات كأس العالم 2022.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قالت إن أنديتها لن تسمح بانضمام لاعبيها لخوض مباريات في دولة في القائمة الحمراء في المملكة المتحدة لكن اللاعبين سافرا إلى الأرجنتين للانضمام للمنتخب بعد التعادل مع برنتفورد يوم السبت.



وقال أستون فيلا في موقعه في الإنترنت اللاعبان وافقا على المشاركة في أول مباراتين ضد فنزويلا والبرازيل وعدم اللعب ضد بوليفيا.



وهذا الاتفاق مع مارتينيز وبنديا يعني غيابهما عن مباراة تشيلسي في الدوري على أن يكونا جاهزين لمواجهة إيفرتون في فيلا بارك في 18 سبتمبر وهو ما يتوافق مع قواعد الحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.



لكن المتحدث باسم الاتحاد الأرجنتيني أكد أن اللاعبين سيشاركان في المباريات الثلاث مشيرا إلى قرار محكمة التحكيم الرياضية ضد رابطة الدوري الإسباني لأمر مشابه.



وتحتل الأرجنتين بطلة العالم مرتين المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية متأخرة بست نقاط عن البرازيل المتصدرة.



ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في تصفيات أميركا الجنوبية إلى النهائيات فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

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