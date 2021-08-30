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فاران يشعر بالحماس لمزاملة رونالدو من جديد

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رونالدو فاران
فاران زامل رونالدو في ريال مدريد

فاران يشعر بالحماس لمزاملة رونالدو من جديد

مانشستر - د ب أ

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يشعر المدافع الفرنسي رافائيل فاران بالحماس لأنه سيجتمع مجددا بكريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ولعب فاران مع رونالدو في ريال مدريد. ومع عودة المهاجم البرتغالي لمانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، بعد رحيله عن الفريق قبل 12 عاما، فإن فاران متحمس للعب معه من جديد.

وقال فاران :"سعيد للغاية. إنه أسطورة وكل اللاعبين يمكنهم التعلم عندما يلعبون معه. هو يساعد كل اللاعبين، كل اللاعبين الشباب، وبالطبع هو لا يتوقف عن تسجيل الأهداف لذلك سيساعد الفريق.

وقدم فاران أداء رائعا أمام وولفرهامبتون خاصة وأن فريق مانشستر يونايتد، بقيادة أولي غونار سولشاير، اضطر للدفاع لفترات طويلة.

وأكد فاران لموقع مانشستر يونايتد: كنت سعيدا للغاية لتواجدي ولمساعدتي الفريق على تحقيق الانتصار. إنه شعور مذهل للغاية وأضاف: الدوري الإنجليزي الممتاز قوي للغاية. الأداء سريع للغاية وأنت تعلم أنه عندما تلعب في مثل هذه المباريات، يجب أن تكون في تركيز شديد. حضرت لهنا للشعور بهذا.

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