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فالنسيا ينهي علاقته التعاقدية مع الكوري لي كانغ

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لي كانغ
لي كانغ أمضى 10 أعوام مع فالنسيا

فالنسيا ينهي علاقته التعاقدية مع الكوري لي كانغ

فالنسيا - رويترز

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كشف نادي فالنسيا المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم أنه أنهى تعاقده مع صانع اللعب الكوري الجنوبي لي كانغ-إن بعد ارتباط استمر 10 أعوام.

وجاء إعلان النادي الإسباني عن إنهاء الارتباط مع لي (20 عاما) من خلال بيان قصير عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال البيان: انضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى أكاديمية فالنسيا عندما كان عمره 10 أعوام والآن تنتهي مسيرته معنا كلاعب، ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

ورغم أن لي أحرز ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده الأولمبي في ألعاب طوكيو الصيفية الأخيرة إلا أنه خارج تشكيلة منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام العراق ولبنان في الشهر المقبل.

ووجه لي الشكر إلى فالنسيا لمنحه الفرصة لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبا محترفا.

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