فليك يتطلع إلى تحقيق بداية مثالية مع منتخب ألمانيا

رحب هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بلاعبيه يوم الأحد استعدادا لخوض ثلاث مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ولم يفكر المدرب في الفشل إذ يبدأ مهمته كمدرب للمنتخب الوطني بجدية وبكثير من الحماس.

وتولى فليك (56 عاماً) تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف، الذي كان يعمل معه كمساعد في الفترة ما بين 2006 إلى 2014، حينما توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم.

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وكانت آخر محطات فليك التدريبية، هي قيادة بايرن ميونخ للتتويج بسبعة ألقاب حتى نهاية الموسم الماضي، قبل أن يبدأ أحدث تحد في الأول من أغسطس، والآن هو بصدد خوض مباراته الأولى.

وقال فليك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" : أتطلع حقا لهذه المباراة. نعلم أن لدينا وقتا محدودا مع اللاعبين وهو ما نريد استغلاله بأفضل طريقة ممكنة.

وقام فليك بجمع فريقه المكون من 26 لاعبا في شتوتغارت قبل يوم من الموعد المعتاد للاستعداد للمباراة أمام ليشتنشتاين الخميس المقبل، وبعدها أرمينيا الأحد، ثم أيسلندا يوم 8 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعته بعد خسارته المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية 1 - 2، علما أن متصدر المجموعة هو من يتأهل مباشرة إلى بطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل.

وأكد فليك: أنا شخص يتطلع دائما للأمام بإيجابية. في البداية نريد الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة. هذا هو هدفنا.