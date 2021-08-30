مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دياز حتى 2027

أعلن مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تمديد تعاقده مع مدافعه البرتغالي الدولي روبن دياز حتى 2027.



وكان دياز (24 عاما) انضم إلى سيتي قادما من بنفيكا البرتغالي في العام الماضي وأصبح أحد دعائم خط الدفاع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بلقب الدوري الانجليزي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.



وبناء على أدائه المتميز في موسمه الأول توج دياز بلقب أفضل لاعب خلال موسم الدوري في إنجلترا وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا.



وقال تشيكي بيغيريستين المدير الرياضي في سيتي ببيان: رغم انضمامه إلينا قبل أقل من عام واحد إلا أنه خلال هذه الفترة أثبت أنه عنصر محوري في فريقنا، وكل هذا يؤكد جدارته وأهميته للنادي ومن ثم فقد حرصنا على الاعتراف بدوره من خلال هذا العقد الجديد.



وبعد أول ثلاث جولات يحتل سيتي المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي متخلفا بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الصدارة.



وسيلتقي سيتي مع ضيفه ليستر سيتي في 11 سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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