.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دياز حتى 2027

  • الخط
دياز مانشستر سيتي توتنهام
دياز في مباراة سيتي وتوتنهام الافتتاحية بالموسم الحالي

مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دياز حتى 2027

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تمديد تعاقده مع مدافعه البرتغالي الدولي روبن دياز حتى 2027.

وكان دياز (24 عاما) انضم إلى سيتي قادما من بنفيكا البرتغالي في العام الماضي وأصبح أحد دعائم خط الدفاع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بلقب الدوري الانجليزي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وبناء على أدائه المتميز في موسمه الأول توج دياز بلقب أفضل لاعب خلال موسم الدوري في إنجلترا وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا.

وقال تشيكي بيغيريستين المدير الرياضي في سيتي ببيان: رغم انضمامه إلينا قبل أقل من عام واحد إلا أنه خلال هذه الفترة أثبت أنه عنصر محوري في فريقنا، وكل هذا يؤكد جدارته وأهميته للنادي ومن ثم فقد حرصنا على الاعتراف بدوره من خلال هذا العقد الجديد.

وبعد أول ثلاث جولات يحتل سيتي المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي متخلفا بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الصدارة.

وسيلتقي سيتي مع ضيفه ليستر سيتي في 11 سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شيكابالا يثير زوبعة.. ومشجعوه شيكابالا يثير زوبعة.. ومشجعوه "مافيش حد إتظلم قده"
تغريدة مزيفة لفنان مصري تثير أزمة.. ونقابة الممثلين تتدخل تغريدة مزيفة لفنان مصري تثير أزمة.. ونقابة الممثلين تتدخل
الأكثر قراءة
فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟ ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
قبل أن تذهب
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
اكتشف المزيد